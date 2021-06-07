Туроператоры объяснили, почему россияне не смогут выехать за границу летом

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил, в чём заключается главная проблема летнего заграничного отдыха россиян. Путешественники так и не смогут отдохнуть этим летом за рубежом из-за того, что в России отменены рейсы по большинству заграничных направлений, сообщает URA.RU.
Транспортная доступность зарубежного отдыха
Россияне добирались туда через Минск, но сейчас и это невозможно. Теперь полететь туда можно с несколькими пересадками: Екатеринбург — Москва — Стамбул рейсами два раза в неделю по сумасшедшей цене, — поясняет Мальцев.
Полететь на отдых за рубеж россияне смогут только после того, как будет возобновлено авиасообщение с другими странами, подтверждает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Готовность любой страны принимать россиян с тестами на коронавирус или без не имеет никакого значения до тех пор, пока Россия не объявит о возобновлении авиасообщения. Так что те, кто путешествует самостоятельно, могут ехать на перекладных, но туроператоры продавать эти направления не имеют права, — отметила специалист.
Как сообщалось ранее, россияне уже могут поехать в Черногорию на условиях, которые действовали до пандемии коронавируса: без результатов ПЦР-теста, рассказал министр экономического развития страны Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума.