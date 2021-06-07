Туроператоры объяснили, почему россияне не смогут выехать за границу летом

https://static.news.ru/photo/f269e196-c6f9-11eb-9a6d-96000091f725_660.jpg Фото: Natalie Pecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил, в чём заключается главная проблема летнего заграничного отдыха россиян. Путешественники так и не смогут отдохнуть этим летом за рубежом из-за того, что в России отменены рейсы по большинству заграничных направлений, сообщает URA.RU.

Транспортная доступность зарубежного отдыха остаётся под большим вопросом. Так, в Черногорию, которая готова принимать россиян без ПЦР-теста, можно попасть самолётом, приводит пример эксперт. Но Росавиация запретила перевозки.

Россияне добирались туда через Минск, но сейчас и это невозможно. Теперь полететь туда можно с несколькими пересадками: Екатеринбург — Москва — Стамбул рейсами два раза в неделю по сумасшедшей цене, — поясняет Мальцев.

Полететь на отдых за рубеж россияне смогут только после того, как будет возобновлено авиасообщение с другими странами, подтверждает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Готовность любой страны принимать россиян с тестами на коронавирус или без не имеет никакого значения до тех пор, пока Россия не объявит о возобновлении авиасообщения. Так что те, кто путешествует самостоятельно, могут ехать на перекладных, но туроператоры продавать эти направления не имеют права, — отметила специалист.

Как сообщалось ранее, россияне уже могут поехать в Черногорию на условиях, которые действовали до пандемии коронавируса: без результатов ПЦР-теста, рассказал министр экономического развития страны Яков Милатович на полях Петербургского международного экономического форума.