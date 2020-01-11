https://static.news.ru/photo/9199fd78-3515-11ea-99f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин считает, что запрет встречать туристов в аэропорту с табличками негативно скажется на удобстве путешественников и принимающих компаний. С нового года компания, управляющая аэропортом Стамбула, запретила встречать прибывающих пассажиров с табличками.

Такая мера негативно отразится на удобстве встречи организованных туристов и их ориентировании по проходу к транспорту, — сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» Толчин.

По его словам, запрет на использование табличек был введён для борьбы с нелегальными таксистами, однако многие аэропорты мира для комфортной и безопасной встречи гостей специально размещают официальные стойки туроператоров.

С нового года туристов встречают работники в фирменной одежде с логотипом компании, — уточнили в пресс-службе «Интуриста».

В Ассоциации туристических агентств Турции запрет на таблички назвали «ударом по въездному туризму» и собрались добиваться устранения этой ситуации.

Как писал NEWS.ru, в аэропорту Стамбула процедура встречи туристов, которая раньше занимала несколько минут, теперь растягивается на полтора-два часа. Причиной этого стал запрет встречать туристов с табличками, где содержатся название турфирмы или имя туриста. За нарушение грозит штраф в размере 320 турецких лир (около €50). Для организованной встречи отведён отдельный зал, где есть табло, на котором высвечиваются фамилии приехавших. Однако помещение вмещает не более 50 человек, а строк на табло — всего 10, в то время как каждым рейсом прибывают более 150 человек. Помимо этого, туркомпаниям приходится оплачивать услугу этого зала.