Туроператоры назвали цены на отдых в самых лучших странах в бархатный сезон

Самые привлекательные страны в бархатный сезон — это Греция, Турция, Кипр и Египет. Дороже будет отдых в Доминикане, на Мальдивах, в Мексике, сообщает «РГ».

Традиционно начало бархатного сезона приходится на вылеты с 10 сентября. Осенью туристам прежде всего предлагают отдохнуть в Турции, Греции, на Кипре, — приводит газета рекомендации собеседника.

В Турции недельный тур с проживанием в трёхзвёздочном отеле с завтраками будет стоить от 17 тысяч рублей на человека. По системе «всё включено» отдых обойдётся от 25,5 тысячи рублей на двоих. Тур на лайнере будет стоить от 105 тысяч рублей.

В Греции и на Кипре отдых будет стоить от 30 тысяч рублей на человека, в отеле «четыре звезды» цены начинаются от 42 тысяч рублей на человека.

В Албании, ОАЭ, Хорватии, Шри-Ланке недельный тур в отеле «четыре звезды» обойдётся от 53 тысяч рублей на человека.

В Египте недельное проживание в четырёхзвёздочном отеле с завтраками будет стоить от 39 тысяч рублей. Туры на двоих в отеле «пять звёзд» по системе «всё включено» обойдутся от 105 тысяч рублей.

Отдых в Доминикане будет стоить на двоих от 139,7 тысячи рублей, в тур входит питание по системе «всё включено». Практически такие же цены на Кубе, которая популярна у россиян осенью.

Мексика хороша упрощёнными правилами посещения страны. Там тур будет стоить в отеле «пять звёзд» от 161 тысячи рублей на двоих.

Самым дорогостоящим направлением будут Мальдивы. Отель «четыре звезды» с завтраками будет стоить в сентябре от 98 тысяч рублей на человека.

Ранее сообщалось, что по итогам летнего сезона туроператорам не удалось приблизиться к показателям докризисного 2019 года. Продажи турпакетов оказались вдвое ниже, чем в позапрошлом году, а игроки рынка недосчитались трети своей выручки.