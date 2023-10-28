Турок уснул на диване перед кабинетом врача и попал под машину В Турции автомобиль врезался в диван с уснувшим мужчиной

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молодой пекарь из турецкого Адана едва не погиб под колесами машины, уснув на диване перед кабинетом врача, сообщает портал Sabah. По данным издания, водитель автомобиля, не справившись с управлением, врезался в кушетку, стоявшую на улице. Инцидент попал на записи с камер видеонаблюдения. Сам пострадавший уверен, что ему чудом удалось избежать смерти.

Мне немного нездоровилось, и я уснул на диване. Внезапно он затрясся, и я понял, что меня сбила машина. Я очень испугался. Смерть почти коснулась меня. Когда я посмотрел отснятый материал, я понял, как мне повезло, — прокомментировал случившееся пекарь.

Машина столкнулась с диваном, а после ударила в руку пострадавшего. Вскоре на место происшествия приехала полиция, но водитель автомобиля успел скрыться.

Ранее сообщалось об аварии с участием грузовика MAN и микроавтобуса Mercedes Benz, которая произошла на 22-м километре автомобильной дороги Ижевск — Воткинск в Удмуртии. В маршрутке находились 19 пассажиров, девять из которых получили травмы различной степени тяжести. Пять пострадавших пассажиров были доставлены в медицинские учреждения.