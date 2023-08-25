Туркмения прислала гуманитарную помощь в Приморский край

Фото: Вячеслав Воякин /газета «Владивосток» /ТАСС

Туркмения прислали гуманитарную помощь в Приморский край России, жители которого пострадали от паводка, сообщили в пресс-службе местного правительства. Вице-губернатор края Вера Щербина поблагодарила национального лидера Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова и назвала отправку груза «жестом доброй воли и взаимоуважения», сообщает EADaily.

Я бы хотела передать лично от себя и всего Приморского края огромное спасибо национальному лидеру Гурбангулы Бердымухамедову. Это жест доброй воли и взаимоуважения. Тот груз, который привезли, очень важен для нас, — заявила Щербина.

В состав груза вошли 40 т вещей, необходимых пострадавшим от паводка жителям Приморья. В том числе в качестве гуманитарной помощи Туркмения прислала детскую одежду, детское питание, подушки и одеяла. В Приморье грузы также присылают из других регионов России. Кроме того, Вьетнам прислал 200 ящиков с продуктами, а Белоруссия 70 т продуктов и снаряжения.

По словам Щербиной, в этом году регион пострадал от тайфуна и вызванных им паводков. Ущерб нанесен 72 населенным пунктам, пострадали около пяти тысяч домов.

Около 70 тысяч жителей Владивостока ранее остались без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения из-за сильных ливней. Наводнение во Владивостоке и пригородах началось из-за сброса воды с Седанкинского и Богатинского водохранилищ после проливных дождей.