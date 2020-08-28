Туркмения поделится в ООН своим опытом противодействия коронавирусу

https://static.news.ru/photo/f66f26d4-e8fb-11ea-9551-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: imago stock&people/Global Look Press

Туркмения представит на 75-й сессии Генассамблеи ООН свой опыт противодействия пандемии коронавируса, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Во время обсуждения Приоритетных позиций Туркменистана на сессии, туркменский лидер подчеркнул, что основное внимание на предстоящем мероприятии будет уделено сложной ситуации в мире, вызванной распространением COVID-19.

Туркменистан представит собственный опыт противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая те защитные меры, что были своевременно приняты с момента возникновения этой новой угрозы, а также разработку национальной стратегии по борьбе с коронавирусом, — сказал он в ходе заседания с правительством страны по видеосвязи.

По его словам, также актуальным является вопрос о создании платформы для вывода глобальной экономики на стабильный уровень развития, передаёт русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Согласно данным властей Туркмении, в стране нет заболевших коронавирусом. При этом действуют жёсткий масочный режим и ограничения на работу предприятий сервиса, торговли, транспорта и других отраслей.

Как писал NEWS.ru, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на психическое здоровье миллионов людей по всему миру. У людей чаще стали проявляться тревоги и страхи, в то время как работа служб по поддержке психического здоровья из-за введённых ограничений была нарушена.