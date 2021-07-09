Туркмения стянула тяжёлую технику к границе с Афганистаном

Туркмения начала стягивать тяжёлую технику к границе с Афганистаном. Рано утром 9 июля в город Серхетабад прибыл состав с танками, пушками и бронетранспортёрами. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на туркменские СМИ.

Последние несколько дней в частях страны не раз объявлялась боевая тревога. Кроме того, в регионе бушевал «афганец» — сухой пыльный ветер. Это временно ограничивало видимость и не давало полноценно использовать боевую авиацию, отмечается в сообщении.

Туркменские офицеры начали эвакуировать свои семьи подальше от границы с Афганистаном. Они отправляют жён и детей к родным, где безопаснее.

Ранее стало известно, что талибы взяли под контроль четыре района в Афганистане. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что под его контроль перешли четыре района в Афганистане. Они находятся в афганских провинциях Кандагар, Фарах и Парван.