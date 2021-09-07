Туркменистан может отгородиться от Афганистана бетонной стеной

Из-за того, что власти Туркменистана боятся массового наплыва беженцев из Афганистана, вдоль всей границы с регионом может быть построена бетонная стена. Об этом пишут argumenti.ru.

Отмечается , что уже существующая стена из колючей проволоки не сможет сдержать напор беженцев, которые спасаются от новой власти. Однако власти Ашхабада заявили о том, что существующее ограждение охраняют вооружённые отряды с беспилотниками.

В свою очередь идеи о возведении бетонной стены обсуждались в Туркменистане в течение нескольких лет. Пограничные службы и до последних событий постоянно останавливали нелегалов из Афганистана. Однако в последнее время сложная обстановка в афганском регионе привела к тому, что сейчас туркменским властям придётся принять решение по укреплению своих рубежей.

Ранее стало известно, что граница Узбекистана с Афганистаном полностью закрыта, пересечение через КПП «Термез» не осуществляется. Данная мера необходима для обеспечения безопасности граждан.

Также президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в ближайшее время может начаться строительство стены на границе с Белоруссией при сохранении напряжённой ситуации из-за мигрантов.