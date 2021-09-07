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Туркменистан может отгородиться от Афганистана бетонной стеной

17:05, 07 сентября 2021
Туркменистан может отгородиться от Афганистана бетонной стеной Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Из-за того, что власти Туркменистана боятся массового наплыва беженцев из Афганистана, вдоль всей границы с регионом может быть построена бетонная стена. Об этом пишут argumenti.ru.

Отмечается, что уже существующая стена из колючей проволоки не сможет сдержать напор беженцев, которые спасаются от новой власти. Однако власти Ашхабада заявили о том, что существующее ограждение охраняют вооружённые отряды с беспилотниками.

В свою очередь идеи о возведении бетонной стены обсуждались в Туркменистане в течение нескольких лет. Пограничные службы и до последних событий постоянно останавливали нелегалов из Афганистана. Однако в последнее время сложная обстановка в афганском регионе привела к тому, что сейчас туркменским властям придётся принять решение по укреплению своих рубежей.

Ранее стало известно, что граница Узбекистана с Афганистаном полностью закрыта, пересечение через КПП «Термез» не осуществляется. Данная мера необходима для обеспечения безопасности граждан.

Также президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в ближайшее время может начаться строительство стены на границе с Белоруссией при сохранении напряжённой ситуации из-за мигрантов.

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