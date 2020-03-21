https://static.news.ru/photo/2a1a0e3c-6c5f-11ea-a0fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий авиаперевозчик Tukrish Airlines приостанавливает полёты по всем направлениям с 27 марта, за исключением пяти городов. Полёты будут осуществляться в Москву, Вашингтон, Гонконг, Нью-Йорк и Аддис-Абебу.

С 27 марта по 17 апреля мы приостанавливаем все наши зарубежные авиарейсы, кроме Гонконга, Москвы, Аддис-Абебы, Нью-Йорка и Вашингтона, — заявил генеральный директор авиакомпании Билял Экши.

NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса с 23 марта Россия ограничит сообщение с Вьетнамом, Таиландом, Индонезией, Японией и Турцией. Рейсы будут выполняться в Токио, Бангкок, Ханой, Стамбул и Денпасар только из Москвы.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что власти урегулируют убытки между туроператорами и авиаперевозчиками из-за пандемии коронавируса. По его словам, эти меры обсуждались с туроператорами и авиакомпаниями.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил внести в правительство законопроект об отказе от пени за долги по налогам авиакомпаний.