Турецкий авиаперевозчик Tukrish Airlines приостанавливает полёты по всем направлениям с 27 марта, за исключением пяти городов. Полёты будут осуществляться в Москву, Вашингтон, Гонконг, Нью-Йорк и Аддис-Абебу.
С 27 марта по 17 апреля мы приостанавливаем все наши зарубежные авиарейсы, кроме Гонконга, Москвы, Аддис-Абебы, Нью-Йорка и Вашингтона, — заявил генеральный директор авиакомпании Билял Экши.
NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса с 23 марта Россия ограничит сообщение с Вьетнамом, Таиландом, Индонезией, Японией и Турцией. Рейсы будут выполняться в Токио, Бангкок, Ханой, Стамбул и Денпасар только из Москвы.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что власти урегулируют убытки между туроператорами и авиаперевозчиками из-за пандемии коронавируса. По его словам, эти меры обсуждались с туроператорами и авиакомпаниями.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин поручил внести в правительство законопроект об отказе от пени за долги по налогам авиакомпаний.
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