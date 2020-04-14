Turkish Airlines продлила приостановку международных рейсов до 20 мая

Авиакомпания Turkish Airlines сообщила о продлении приостановки выполнения международных авиарейсов. Зарубежные перевозки, которые должны были возобновиться 1 мая, не будут выполняться по меньшей мере до 20 мая.
Меры приняты в соответствии с решениями властей Турции и для защиты здоровья общества от коронавируса,
NEWS.ru писал, что в Турции в выходные продолжат практиковать введение комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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