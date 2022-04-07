Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в Сочи и Ростов-на-Дону

Авиакомпания Turkish Airlines заявила о продлении сроков приостановки авиасообщения с российскими городами Сочи и Ростов-на-Дону. В сочинский аэропорт самолёты не будут прилетать до 18 апреля, а в ростовский — до 15 мая, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что одновременно с этим в авиакомпании приняли решение о продлении отмены авиарейсов на Украину и в белорусский Минск. Сроки сдвинуты также до 15 мая.

Наши рейсы на и с Украины, из Белоруссии и Ростова-на-Дону отменены до 15 мая включительно. До 18 апреля отменяются рейсы в и из Сочи, — заявили в Turkish Airlines.

Авиакомпания прежде вводила и продлевала ограничения на названные маршруты из-за ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa заявила: она до конца июня не станет использовать российское воздушное пространство. Причиной названо обострение ситуации вокруг Украины. Авиаперевозчик уточнил, что в названный период отменяет все рейсы в Россию и обратно.