Turkish Airlines перевела памятку для летящих в Латинскую Америку россиян

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines представила памятку на русском языке для россиян, которые следуют в Латинскую Америку. После запроса посольства РФ, возмущенного недопуском пассажиров из России на рейсы, прошло почти два месяца, сообщает «Коммерсант».

Российская сторона просила турецкие авиалинии разъяснять правила для пассажиров после случаев массового недопуска туристов из РФ на рейсы из Стамбула. В памятку вошли дополнительные меры проверки, которые могут осуществляться в отношении пассажиров, чьи рейсы прибывают в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Кубу и Бразилию. Речь идет об аэропортах Каракаса, Мехико и Канкуна, Боготы, Гаваны и Сан-Паулу.

Пассажирам, которые направляются в Мексику, необходимо предоставить транзитную визу и авиабилет на другой рейс при транзитном перелете, а также оплаченное пребывание в гостинице на период путешествия. Также туристы должны иметь при себе билет туда и обратно, если даты авиабилета находятся в пределах срока действия визы для стран, где она требуется.

Несоблюдение хотя бы одного из правил грозит недопуском пассажира на рейс. Все пункты опубликованы на сайте Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Правительство Мексики обсуждало с Турцией ситуацию с отказами гражданам РФ в посадке на рейс авиакомпании Turkish Airlines. МИД страны выразил обеспокоенность сложившимися обстоятельствами.