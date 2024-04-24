Turkish Airlines перестала продавать билеты из России в Мексику

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Авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажу билетов из России в Мексику, сообщили в Ассоциации туроператоров. При поиске соответствующих рейсов высвечивается уведомление об их отсутствии.

Turkish Airlines остановили продажи билетов в Мексику из России — уведомление об отсутствии любых рейсов в этом направлении появляется при поиске на сайте авиакомпании. Мы проверили — все так. Не получилось найти ни одного билета на рейсы в Мехико и Канкун из Москвы, Петербурга и Казани, мы перебрали всевозможные даты — безуспешно, — сообщили в АТОР.

При этом в организации уточнили, что билеты из Стамбула в Мексику по-прежнему доступны к продаже. Кроме прочего, можно купить билеты и в другие страны Латинской Америки, в том числе, в Аргентину.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское правительство и Министерство иностранных дел работают для решения проблемы с допуском граждан РФ на рейсы Turkish Airlines. По его словам, Москва поддерживает конструктивное, дружественное отношение с турецкой стороной, которое будет использоваться для решения проблем, «которые, к сожалению, неизбежно возникают».