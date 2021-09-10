Кипрские турки призвали присоединить остров к Турции

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар призвал отдать весь остров Кипр в распоряжение «османского» государства, то есть Турции, как правопреемнице Османской империи. Он заметил, что остров никогда не принадлежал кипрским грекам. Об этом сообщает Катемирини.

Татар подчеркнул, что единственной задачей, которую преследуют греки-киприоты, это воссоединить Кипр с Грецией. По данным издания, лидер турок на острове рассказал, что турки никогда не находились в подчинении у греков, однако, 300 лет назад всюду было именно турецкое правление. СМИ подчеркивает тот факт, что Татар видит единственным фактором стабильности и мира на Кипре зависит от присутствия там подразделений вооруженных сил Турции. По его словам, если бы военных официальной Анкары там не было, то кровопролития не избежать.

Кипр разделён по линии границ греческой и турецкой общины. В 1974 году на Кипре высадилась военная группировка Турции, чтобы не допустить юридического объединения острова с Грецией. Порядка трети территории Кипра находится под контролем турецкой стороны. В 1983 году была объявлена республика Северный Кипр.

16 июля патрульный корабль ВМС Турции обстрелял катер береговой охраны Кипра. Происшествие произошло северо-западнее острова. Турецкий корабль произвёл несколько выстрелов в сторону греческих морских пограничников.