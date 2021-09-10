Кипрские турки призвали присоединить остров к Турции

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар призвал отдать весь остров Кипр в распоряжение «османского» государства, то есть Турции, как правопреемнице Османской империи. Он заметил, что остров никогда не принадлежал кипрским грекам. Об этом сообщает Катемирини.
Татар подчеркнул, что единственной задачей, которую
Кипр разделён по линии границ греческой и турецкой общины. В 1974 году на Кипре высадилась военная группировка Турции, чтобы не допустить юридического объединения острова с Грецией. Порядка трети территории Кипра находится под контролем турецкой стороны. В 1983 году была объявлена республика Северный Кипр.
16 июля патрульный корабль ВМС Турции обстрелял катер береговой охраны Кипра. Происшествие произошло северо-западнее острова. Турецкий корабль произвёл несколько выстрелов в сторону греческих морских пограничников.