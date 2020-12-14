Туркам запретят выходить из дома в новогодние праздники

https://static.news.ru/photo/aa6a984c-3e35-11eb-800e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января 2021 года в стране вводится комендантский час.

Об этом сообщает ТАСС. На новые ограничения турецкие власти были вынуждены пойти в связи с непрекращающимся ростом числа выявляемых случаев COVID-19. Глава государства сообщил о введении комендантского часа на праздники после заседания кабмина, которое длилось четыре часа. По словам Эрдогана, в стране уже заметны результаты действующих ограничительных мер.

Несмотря на это, Турция обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки составило 29 617, умерли 229 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Турции.

Ранее президент Турции заявил о намерении сделать прививку от коронавируса, когда в республике начнётся вакцинация. Эрдоган не уточнил, каким именно препаратом он намерен воспользоваться.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара не будет покупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, поскольку препарат не соответствует надлежащей лабораторной практике (GLP). По словам Коджи, из-за этого российская вакцина не может получить лицензию.

За время пандемии в Турции выявили более 1,8 млн случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции и связанных с ней осложнений скончались 16,5 тысячи человек.