Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана из-за отмены рейса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туристы из Екатеринбурга застряли в аэропорту Еревана из-за отмены рейса 3F-477, который должна была осуществить армянская авиакомпания FlyOne. Одна из пассажирок рассказала «КП-Екатеринбург», что рейс в итоге перенесли с 20 на 23 августа. Она отметила, что улетела самолетом другой авиакомпании, но деньги за билет FlyOne ей не вернула.

Я улетела другой авиакомпанией. Рейс в итоге перенесли на 23 августа, насколько я знаю. Авиакомпания ничего не сказала, а денег за билет назад я не получила, — пояснила туристка.

На горячей линии авиакомпании подтвердили, что рейс действительно был отменен. При этом, как рассказали пассажиры, сначала его несколько раз переносили. В компании пообещали, что туристов, застрявших в аэропорту, пересадят на ближайший рейс в Кольцово, который ожидается 23 августа. Кроме того, рейс 3F-478, который должен был следовать из Екатеринбурга в столицу Армении 20 августа, также отменили.

Туристы из Екатеринбурга ранее на двое суток застряли в Кольцово из-за задержки рейса WZ-3061 авиакомпании Red Wings в Анталью. Вылет перенесли с 13 на 15 августа. Такая же ситуация произошла и с екатеринбуржцами, отдыхавшими в Турции: они почти двое суток ожидали рейс WZ-3062, чтобы улететь домой.