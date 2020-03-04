https://static.news.ru/photo/bddff3d6-5e1b-11ea-a641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители английского города Солсбери гораздо больше озабочены эпидемией коронавируса, чем воспоминаниями об отравлении Скрипалей, произошедшем ровно два года назад. К таким выводам пришли журналисты на основе опроса горожан.

Да, определённая нервозность есть, антибактериальные гели тут, наверное, уже не купить! — сказала корреспонденту РИА Новости сотрудница информационного центра Солсбери.

Интерес к событиям двухгодовалой давности утих. Туристы меньше интересуются маршрутами по следам приключений Петрова и Боширова, их больше привлекают традиционные достопримечательности.

2020 год — год 800-летия собора, сейчас тут много разных событий, надеюсь, это привлекает туристов. Зимой всегда поспокойней, но на каникулах у нас было немало туристов и из Америки, и из Австралии, — пояснили в информцентре.

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Англии. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок».

Позже жертвами этого же яда стали двое жителей соседнего города Эймсбери: 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стёрджес. Они нашли замаскированный под духи контейнер с этим веществом. Женщина брызнула содержимое флакона себе на запястье. Стёрджес врачам спасти не удалось. Роули вышел из больницы, но позже его парализовало.

5 сентября прокуратура Великобритании распространила в СМИ фотографии двух россиян, подозреваемых в отравлении. Власти королевства объявили, что преступление было спланировано и согласовано Кремлём.