Туристов предупредили о подорожании отдыха в Турции

В ближайшее время турецкие отели должны объявить цены на летний сезон 2022 года. Проживание в некоторых из них может подорожать на 10%, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По предварительным прогнозам опрошенных отельеров, цены на проживание в Турции летом 2022 года или останутся на уровне 2021 года (в евро), или будут примерно на 10% выше (тоже в евро). На цены в России, разумеется, могут повлиять и колебания курса рубля, — говорится в тексте.

В организации пояснили, что проживание дорожает, как правило, в отелях, которые улучшают концепцию обслуживания или модернизируют инфраструктуру. Кроме того, на ценах отразится двухпроцентный налог на проживание, который, вероятно, начнут взимать в Турции с 2022 года. Пока ситуация с ним неясна, но отели заключают контракты с туроператорами с его учётом.

Помимо этого, в сентябре в Турции в восемь раз вырос НДС для поддержки организаций, оказывающих услуги по размещению, общепиту, культуре и досугу. В прошлом году летом ставка налога составляла всего 1%.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов в турецкую Анталью увеличилась до 350 тысяч рублей, а на курорты Египта — до 450 тысяч рублей в одну сторону. По словам представителей авиакомпаний и туроператоров, цены резко выросли на фоне увеличения спроса на популярные у россиян курорты Египта и Турции, а также из-за быстрой заполняемости кресел в самолётах и мест в отелях.