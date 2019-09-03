https://static.news.ru/photo/a84656bc-cec6-11e9-9a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Tödt/dpa-Zentralbild/Global Look Press

В Иерусалиме туристка заплатила более 10 000 шекелей ($2800) за шаурму.

Женщина расплатилась банковской картой, а когда обнаружила, во сколько ей обошлась закуска, обратилась в полицию. Владельцы точки фастфуда заявили, что это всего лишь ошибка, пишет Times of Israel .



При этом один из бывших сотрудников общепита рассказал о существовании схемы по обману туристов. По его словам, порция шаурмы стоит 80 шекелей, а взимают плату в евро или долларах. Расчёт делается на то, что не все покупатели обратят внимание на переплату.

Как ранее писал News.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продажу шаурмы в Москве. Об этом политик заявил после неутешительных результатов проверки Роспотребнадзором торгующих ею заведений.