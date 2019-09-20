https://static.news.ru/photo/742eb952-dbb7-11e9-8ca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Британская туристка скончалась на курорте в Турции. 68-летней женщине стало плохо после того, как она съела печенье.

Трагедия произошла в провинции Айдын 20 сентября, где она вместе с семьёй снимала квартиру. Как сообщает Milliyet, дама отдыхала на балконе и ела галеты. Внезапно она начала задыхаться. Находившийся рядом супруг вызвал врачей. Однако женщина скончалась до приезда медиков.

Причины её смерти будут установлены после экспертизы.

Ранее в российском посольстве в Турции рассказали, что нынешний туристический сезон «оказался очень тяжёлым». Было зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации, писал News.ru.