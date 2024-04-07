Туристка сорвалась с 50-метровой высоты в горах Абхазии Россиянка погибла в Абхазии при падении со смотровой площадки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристка из России погибла в горах Абхазии, сорвавшись со смотровой площадки на высоте 50 метров, передает пресс-служба МЧС Абхазии. Отмечается, что 40-летнюю женщину госпитализировали, но спасти ее жизнь не удалось.

Россиянка сорвалась со смотровой площадки в Гагре. Поленко Инесса 1984 года рождения, приехавшая из Сочи, упала более чем с 50-метровой высоты на 18-м километре шоссе Убыхов, — говорится в сообщении.

Известно, что сигнал в экстренные службы поступил в 12:13, на место происшествия незамедлительно выехали спасатели и медики. Туристку удалось поднять наверх, ее госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу. Женщина вскоре после этого скончалась.

Ранее стало известно о смерти мужчины в московском торговом центре рядом со станцией метро «Сходненская» при падении с высоты. Житель столицы скончался от полученных травм в машине скорой помощи во время госпитализации.

До этого в Новосибирске российская гимнастка Елизавета Чумакова сорвалась с высоты во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация» на выступлении в городском цирке. Сообщается, что жизни девушки ничего не угрожает, сам момент падения попал на видео.