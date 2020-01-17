https://static.news.ru/photo/e6d2e768-39da-11ea-89e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naki Kouyioumtzis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Региональное правительство Балеарского архипелага начало жёсткую борьбу с так называемым «пьяным туризмом». Отныне спиртное здесь подорожает, приобрести его станет сложнее, а выходки нетрезвых туристов будут иметь самые серьёзные последствия.

Кардинальные меры связаны с ухудшением криминогенной обстановки и снижением привлекательности курортов в сегменте семейного отдыха, в том числе с детьми, передаёт Deutsche Welle.

Ограничения будут действовать в течение пяти лет и введены на двух наиболее посещаемых островах — Мальорке и Ивисе, также известном как Ибица. В магазинах и питейных заведениях алкоголь круглосуточно больше не купить: его разрешено продавать только с 8:00 до 21:30. В гостиницах, барах и ресторанах отменены «счастливые часы», когда выпивку можно было приобрести по сниженным ценам. Помимо этого, запрещена любая реклама спиртного.

На всей территории архипелага под запрет попал так называемый «пабкроулинг» — экскурсии по питейным заведениям с неограниченной дегустацией. Не будут практиковаться и популярные «пати боутс» — морские прогулки с неумеренным потреблением алкоголя. Кроме этого, под страхом выдворения из отеля запретили модный у нетрезвой публики «балконинг» — опасное ныряние в гостиничный бассейн с балкона своего номера.

Нарушителей также ждёт уголовное преследование и штраф от €6 тысяч до €60 тысяч. Такое же наказание получат недоглядевшие за постояльцами отельеры и те, кто рискнёт рекламировать алкоголь. Пренебрегающих ограничениями на продажу горячительных напитков покарают ещё строже: недобросовестным торговцам грозят штрафы от €60 тысяч до €600 тысяч.

Островные курорты Балеарского архипелага ежегодно посещают более 16 млн человек, среди них немало российских туристов. Многие используют своё пребывание для безмерного потребления алкоголя, который отличается здесь достаточно низкой стоимостью и разнообразием.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские туроператоры составили список самых дорогих туров 2019 года. Его возглавил 18-дневный комбинированный отдых на Сейшельских островах и в Объединённых Арабских Эмиратах. Путёвка была приобретена семьёй из четырёх человек почти за 12 млн рублей.