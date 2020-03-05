Министерство туризма Израиля разъяснило новые правила въезда в страну, введённые из-за коронавируса. Они фактически запрещают пересечение границы иностранцам.
Все люди, приезжающие на территорию государства, должны оставаться на обязательном карантине в течение 14 дней. При этом режим предусматривает, что нахождение в домашних условиях и гостиницы не подойдут для самоизоляции. Это означает, что большинство туристов не смогут въехать в страну,
Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры, купившие билеты на самолёты в Италию и Израиль рейсами авиакомпании «Аэрофлот», смогут бесплатно их вернуть, а также изменить маршрут и даты путешествий.
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