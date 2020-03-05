https://static.news.ru/photo/ee1d805e-62f3-11ea-b726-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Ariel Schalit/ТАСС

Министерство туризма Израиля разъяснило новые правила въезда в страну, введённые из-за коронавируса. Они фактически запрещают пересечение границы иностранцам.

Все люди, приезжающие на территорию государства, должны оставаться на обязательном карантине в течение 14 дней. При этом режим предусматривает, что нахождение в домашних условиях и гостиницы не подойдут для самоизоляции. Это означает, что большинство туристов не смогут въехать в страну, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры, купившие билеты на самолёты в Италию и Израиль рейсами авиакомпании «Аэрофлот», смогут бесплатно их вернуть, а также изменить маршрут и даты путешествий.