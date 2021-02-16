Туристам на Занзибаре запретили ходить с голыми пупками и коленями

https://static.news.ru/photo/6ae119f4-7084-11eb-9068-96000091f725_660.jpg Фото: Ulrich Doering/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Занзибара ужесточили наказание для туристов, которые ходят в слишком откровенной одежде. В этой стране женщинам нельзя ходить в мини-юбках, а мужчинам — с голым торсом.

Отмечается, что в Танзании ещё в 2015 году туристам запретили появляться в общественных местах в нарядах, открывающих пупок и колени. Под запретом короткие топы и майки. Это связано с тем, что такая форма одежды раздражает местных жителей.

Занзибар — мусульманский остров, и местным жителям и властям действительно не нравится, когда множество туристов вне отеля и пляжа ходят по городу в ненадлежащей одежде, и часто — со спиртными напитками в руках, — прокомментировали АТОР решение властей представители одного из туроператоров.

Для тех, кто нарушает впервые, правительство ограничится предупреждениями и разъяснительной работой, однако в случае игнорирования общественных норм туристам грозит штраф от $700 до $5 тысяч или даже тюрьма.

Как писал NEWS.ru, жительница Перми Наталья Пашина со своей двухлетней дочерью, отдохнувшие на острове Занзибар, заразились африканским трипаносомозом (сонная болезнь). Недуг переносят мухи цеце. Об инциденте журналистам рассказала сама туристка.

Женщина отметила, что посещала курорт в ноябре 2020-го, после чего в январе 2021-го, уже в России, девочка начала жаловаться на лихорадку, а температура тела поднялась до 40 градусов. Медики обнаружили в организме малышки, а потом и у матери, тропических паразитов.