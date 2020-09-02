Туристам рассказали об изменениях в условиях посещения Мальдивов

https://static.news.ru/photo/7dd1dd1e-ecf4-11ea-85e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Туристам, в том числе россиянам, теперь потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус для въезда на Мальдивские острова. В настоящее время прямых рейсов из России на Мальдивы нет. Российские туристы могут добраться туда либо на бизнес-джетах, либо с пересадкой через Стамбул или Лондон.

Начиная с 10 сентября, всем туристам прибывающим на Мальдивские острова потребуется отрицательный тест на COVID-19. Результат должен быть получен не позднее, чем за 96 часов до момента прибытия в Мальдивскую Республику, — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Острова начали принимать отдыхающих из-за рубежа, в том числе россиян, с 15 июля, не требуя никаких справок. В правила приёма туристов на территории курортов страны были внесены изменения 31 августа. Помимо справок, есть ещё одно нововведение: гостям разрешат путешествовать между островами, но жить им придётся только в гостиницах, прошедших специальную сертификацию.

Так как некоторые авиакомпании тоже требуют с пассажиров справки об отсутствии коронавируса, многие мальдивские отели предлагают своим гостям перед вылетом сделать такой тест бесплатно.

Туроператоры не отмечают падение спроса на Мальдивы, несмотря на то, что первые прямые рейсы «Аэрофлота» на острова планируются только в конце октября

Как писал NEWS.ru, только за первую неделю после открытия авиасообщения с Турцией 10 августа эту страну посетили порядка 120 тысяч человек. Об этом заявил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Он добавил, что из России каждый день совершалось не менее 70 чартерных рейсов только в Анталью. По его мнению, это 23−25 тысяч человек в день, и если ситуация останется стабильной, то к октябрю более 1,5−2 млн туристов отправятся в Турцию. Горин также отметил, что отдых в Турции не подорожал. Цена на услуги ряда отелей в пиковые даты повысилась не более чем на 10%. При этом средний чек на Турцию в трёхзвёздочном отеле по системе «всё включено» на неделю составляет 50−60 тысяч рублей, что соответствует ценам прошлого года.