Власти Вьетнама продлили на три года положение о безвизовом посещении страны на срок до 15 дней для туристов России и ещё семи стран Европы и Азии. При этом представители вьетнамской туриндустрии считают, что срок можно увеличить до 30 дней.
С января по ноябрь 2019 года во Вьетнаме побывали 585,6 тыс. туристов из России,
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, разрешающий иностранцам находиться в стране без регистрации на протяжении десяти дней. Ранее этот срок составлял пять дней. Правовая инициатива направлена на «повышение инвестиционной привлекательности страны, упрощение деловых и частных контактов».
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