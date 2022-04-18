Турист прилетит? Турция ищет способы привезти русских

Конфликт на Украине и связанные с ним проблемы могут привести к тому, что курортный сезон в Турции в этом году окажется провальным, опасаются турецкие власти. В частности, страну могут посетить лишь 2-3 млн россиян вместо ожидавшихся 7 млн. Украинский рынок тоже просел по понятным причинам. Понимая, что Киеву явно не до летних отпусков и отдыха, турецкая сторона направила усилия в сторону Москвы. Турция, за последнее время скатившаяся в жёсткий финансово-экономический кризис, сегодня остро нуждается в валюте, одним из важных источников которой служат туристы.

На «южных» крылья

С 2017 года Россия возглавляет список государств, из которых приезжает наибольшее число гостей в страну. Свои лидирующие позиции РФ не сдала и по итогам 2021 года, несмотря на пандемию. Однако в условиях спецоперации и санкционного давления на Москву турецкий туризм лишился сразу двух рынков — российского и украинского.

В этой ситуации турецкая сторона принимает экстренные меры, чтобы минимизировать убытки собственного туристического рынка. В частности, она создает новую авиакомпанию для перевозки исключительно российских туристов. Ситуация на Украине оказывает «негативное влияние» на туризм в Турции, поэтому принято решение о создании авиакомпании, чтобы российский рынок не оставался пустым и поток туристов из этой страны в Турцию не прекращался, — сообщает новостной авиационный портал Airport Haber.

Название новой авиакомпании Southwind (Южный ветер). С инициативой создания авиаперевозчика, который, как ожидается, должен привлечь ещё около 1 млн российских туристов до конца курортного сезона-2022, выступил туроператор «Пегас Туристик», владеющей авиакомпаниями Pegas Fly и Nordwind, в парке которых 14 и 44 лайнера соответственно. Такой шаг уже одобрило Управление гражданской авиации Турции, оно обещало рассмотреть проект в ближайшее время.

Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Southwind будет базироваться в аэропорту Антальи и работать с турецкой лицензией. Однако фактически новые авиалинии будут созданы на базе двух лицензированных в России авиакомпаний — Pegas Fly и Nordwind. В начале летать будут пять самолётов: два узкофюзеляжных (вероятно, Airbus A320) и три широкофюзеляжных (Airbus A380 или Airbus A380). Правда, пока решаются финансовые вопросы, а первых рейсов стоит ожидать только в конце мая.

Создание новой авиакомпании поможет преодолеть основное препятствие в вопросе перевозки наших туристов в Турцию — а именно, отказ российским перевозчикам, в том числе чартерным, в страховке. Кроме того, перестраховщики отныне отказываются страховать бизнес-джеты и чартеры в случае захода в воздушное пространство России. Кроме того, производители самолетов, Boeing и Airbus, отказывают в техобслуживании российских самолетов. Напомним, что после введения санкций в феврале-марте российские авиакомпании приостановили рейсы за рубеж, так как есть большие риски ареста находящихся в лизинге самолётов в зарубежных аэропортах. При этом одних лишь турецких регулярных бортов явно не хватит для перевозки всех желающих отдохнуть в Турции.

Разумеется, при нехватке рейсов, санкциях, подорожании топлива и волатильности рубля, подорожали авиабилеты. Турецкая сторона, пытаясь удержать поток туристов из России, считает необходимым увеличить число рейсов между Москвой и главным местом отдыха россиян на Средиземном море — Антальей. В дешёвых путёвках заинтересована и российская сторона, поэтому, как отмечают турецкие СМИ, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой приложил усилия для того, чтобы турецкие операторы, базирующиеся в России, имели возможность создавать свои авиакомпании.

Турецкие власти даже согласились внести некоторые правки в положение отраслевого закона, лишь бы не потерять российских туристов. Главное управление гражданской авиации приняло временное постановление, которое упрощает систему создания авиакомпании для турецких туроператоров — необходимый капитал сократили от $15 млн до $6, а минимальное количество самолетов в парке снизили с пяти до трех. Отмечается, что эти льготы будут действовать в течение текущего года.

Несмотря на самоотверженные усилия турецких властей использовать все методы привлечения российских туристов, Москва информацию о создании новых авиалиний пока не подтвердила. Источник в Росавиации сообщил , что ведомство не получало никаких запросов от турецких авиавластей.

Надо отметить, что если даже новая авиакомпания будет создана, то небольшое количество самолётов в её распоряжении вряд ли смогут оказать существенное влияние на туристический поток. Председатель Общероссийской общественной организации содействия защите прав туриста «Всероссийское объединение туристов» Дмитрий Давыденко в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что новые авиалинии для российских туристов, вероятно, окажут положительное влияние, но в целом ситуацию не исправят.

Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Если это будут широкофюзеляжные самолёты, то они смогут перевозить около 150 тысяч человек в месяц. В целом ситуацию это не исправит. Однако в совокупности с другими мерами это будет выглядеть неплохо, — сказал эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что если созданная авиакомпания будет отвечать всем необходимым требованиям, то это значительно снизит имеющиеся риски на фоне конфликта на Украине, а вместе с тем и цены на билеты.

Высокая неопределённость на выездном рынке всегда отрицательно сказывается на потребительском спросе. При этом создание такой авиакомпании снизит цены на путёвки. Чем больше объём перевозки, тем удобнее и выгоднее предложения для потребителя, — подчеркнул эксперт.

В пресс-службе турецкого Агентства туризма пообещали, что число самолётов в создаваемой авиакомпании Southwind впоследствии будет увеличено. Однако на настоящий момент турецкие власти делают всё, чтобы в первую очередь выполнить необходимый на предстоящий сезон план, так как турецкая экономика сейчас нуждается в развитии туризма больше, чем когда-либо.

При этом в агентстве подчеркнули, что стоимость на билеты будет высокая из-за затрат на топливо и соотношения курса рубля к доллару.

Турецкая сторона сделает всё возможное, чтобы цены на билеты были доступными. Главная цель заключается в том, чтобы отрасль могла сбалансированно завершить сезон. Но от роста цен все равно никуда не деться, — говорится в ответе на запрос NEWS.ru.

План спасения

При этом создание новой авиакомпании — не единственная мера турецкой стороны для привлечения россиян в нынешний курортный сезон. Турецкие власти в рамках дорожной карты решили поддержать турсектор ещё в нескольких направлениях. Поскольку туроператоры, которые только начали оправляться после пандемии, сегодня столкнулись с ограничениями, связанными с украинским кризисом, это подтолкнуло турецкие власти оказать кредитную поддержку туроператорам ANEX Tour, Pegas Touristik и Coral Travel на общую сумму $300 млн, которая будет предоставлена Кредитно-гарантийным фондом Турции. Министерство финансов Турции, Кредитно-гарантийный фонд и банки страны, вместе разрабатывающие соответствующий пакет поддержки, должны анонсировать данный шаг на первой неделе мая.

Помимо этого, бюджетный авиаперевозчик Pegasus Airlines с 12 апреля по согласованию с крупными турфирмами дополнительно выделили на рейсах блок из 1,5 млн пассажирских мест для перевозки туристов из России. Туроператоры ожидают, что подобное соглашение позволит снизить стоимость турпутёвок. В пресс-службе ANEX Tour по запросу NEWS.ru заявили, что данное предложение с первых дней пользуется спросом и на сегодняшний день уже ведутся переговоры о расширении географии полётов.

unsplash.com

Безусловно, данное решение о блоке мест было принято с целью возможности совершать поездки за рубеж в сложившейся ситуации для поддержания туристического бизнеса. Уже с первых дней открытия продаж данное предложение пользуется спросом. Сейчас ведутся переговоры о расширении географии полётов. Надеемся на улучшение обстановки и возобновление полётных программ по другим направлениям, — заявили в пресс-службе.

Хотя турецкая сторона пытается сохранить турпоток из России, прогнозы всё равно оставляют желать лучшего. Не оптимистичны и показатели безработицы в гостиничной отрасли: по официальным данным, каждый третий работник уже лишился официального места работы. При этом, по прогнозам экспертов, до конца года в Турции обанкротится около 500 отелей, в основном в их число войдут трёх- и четырёхзвёздные.