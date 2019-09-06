https://static.news.ru/photo/d8ccbc1e-d131-11e9-9b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Schmerbeck/imageBROKER.com/Global Look Press

Россиянин Александр Колосков утонул во время купания в шторм во Вьетнаме. Трагический инцидент произошёл на популярном курорте Муйне, расположенном в провинции Биньтхуан на юге страны.

По данным правоохранительных органов, 46-летний гражданин РФ проигнорировал действовавший запрет и отправился купаться в море, несмотря на плохие погодные условия.

Спасателям не удалось его спасти. Погибшего позже опознала жена, которая не пошла с ним на пляж, а осталась в отеле, сообщает портал VnExpress .

Ранее News.ru писал, что отдыхать на зарубежных курортах чаще трёх раз в год могут себе позволить только 4% россиян. Самыми популярными странами, где чаще всего проводили отпуск по путёвкам наши сограждане, стали Турция, Россия, Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.