Турэксперт рассказала, как события в отеле Шри-Ланки отразятся на туризме Турэксперт Ансталь спрогнозировала отток туристов из-за событий в Шри-Ланке

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Участившиеся случаи преступности в Шри-Ланке могут привести к оттоку туристов, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. Она также отметила, что остров всегда был небезопасным местом, где путешественники попадались на уловки мошенников или были обворованы.

Шри-Ланка всегда была не самым безопасным местом, поэтому недавний случай, из-за которого россияне пострадали, неудивителен. Однако путешественников, которые ранее не посещали остров, произошедшее может оттолкнуть. Стоит упомянуть, что подобные случаи, когда персонал отеля вел себя непристойно, происходили в различных странах. Недавно похожая ситуация была в Египте. Я полагаю, из-за этого может произойти небольшой отток туристов, пока новость о произошедшем не утихнет, — сказала Ансталь.

Турэксперт посоветовала выбирать проверенные отели с высоким уровнем сервиса, чтобы обезопасить себя. Также она добавила, что обстановка в городе и турпоток, как правило, нормализуются по прошествии нескольких недель после публикации новостей об инцидентах с туристами.

Ранее в Шри-Ланке сотрудник отеля Rainbow Surf Beach Hotel проник в номер к российским туристкам, залез к ним голым в кровать и стал мастурбировать. Первый инцидент произошел в ночь на 8 февраля: одна из них проснулась от того, что сотрудник отеля гладит ее ногу, жаловаться она не стала. А второй — в ночь на 14 февраля. Тот же самый сотрудник проник ночью в номер, разделся и лег к россиянкам в кровать.

В связи с этим посольство России в Шри-Ланке попросило граждан РФ подумать о возвращении на родину. Конфликт, как подчеркивает посольство, стал не первым, произошедшим в этом отеле.