Турецкого посла вызвали в МИД Ирана из-за прочитанного Эрдоганом стиха

https://static.news.ru/photo/cc69a9bc-3bd1-11eb-9b7a-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

МИД Ирана вызвал посла Турции после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего визита в Баку прочитал стихотворение азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде.

Президент Турции зачитал, как позже пояснили в иранских СМИ, отрывок из произведения «Араз-Араз», считающегося лозунгом сепаратистов, сторонников объединения тюркских народов. В Тегеране подчеркнули, что «времена территориальных притязаний» ушли.

Послу было сказано, что Иран никому не позволит вмешиваться в вопросы территориальной целостности. История тому свидетель — [Иран] не будет пасовать в вопросах национальной безопасности, — говорится в сообщении иранского МИД.

Министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф ранее выразил удивление тому, что турецкому президенту никто не подсказал историю стихотворения, которое посвящено отделению районов северо-западной части Ирана.

Как писал NEWS.ru, турецкое руководство намерено вернуть посла в Израиль в рамках усилий по нормализации отношений с еврейским государством. Такие шаги предпринимаются не только на фоне смены президентской администрации в Вашингтоне, но и из-за желания укрепить экономические связи: Анкара рассчитывает создать энергетический блок в Средиземноморье.