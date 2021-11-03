Турецкий журналист рассказал, чем его восхитили русские

Русские заслуживают уважения и обладают положительными особенностями. Они преодолевают многие трудности, заявил журналист Самих Гювен в статье, опубликованной турецким изданием Medya Günlüğü.

Защищать и развивать страну, имеющие огромные важные ресурсы, бороться с суровым климатом. Всё это, должно быть, нелегко. Следовательно, это общество заслуживает уважения, — отметил автор публикации.

Также он подчеркнул, что русские не любят преувеличивать себя и тех, кто делает это. Они честны и хотят, чтобы дружба развивалась постепенно, на основе доверия.

Поначалу холодное и сдержанное поведение может измениться после того, как вас узнают и начнут вам доверять, — указал Гювен.

Он обратил внимание и на то, как милы русские дети — «славные светловолосые малыши», совершенно не избалованные и необычайно спокойные. Их поведение, считает журналист, связано с генетическими особенностями, а также стилем воспитания и образования.

Ранее стало известно, что гражданка Австралии певица Перукуа, которая вышла замуж за россиянина и переехала с ним в РФ, рассказала об особенностях страны, которые, по её мнению, сами русские недооценивают. Она рассказала, что со своим будущим мужем встретилась в Гоа, тогда она обратила внимание, сколько там было красивых женщин. Оказалось, что все они русские.