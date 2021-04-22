В Турции Путина назвали кошмаром для Байдена

https://static.news.ru/photo/52deab22-a361-11eb-8fb4-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало «манифестом нового мира». США уже не имеют прежней мощи и не могут дать ответ на военные ходы РФ, поэтому пытаются надавить на Москву с помощью кризиса на Украине, но Путин уже сейчас «превратился в кошмар» для президента США Джо Байдена, заявил журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена, — написал журналист.

По его словам, российский лидер преподал Западу урок, выступая с посланием Федеральному собранию. Он назвал слова главы государства выпадом в адрес «бандитского» Запада и манифестом нового мира. Журналист считает, что по своей революционности это послание такое же, как и заявление Путина о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Накануне в послании Федеральному собранию Владимир Путин посоветовал не переступать «красную черту» в отношениях с Россией. У Москвы есть национальные интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Путин добавил, что появился обычай «по любому поводу и без повода цеплять Россию». Он сравнил таких «говорящих» с тигром Шерханом и шакалом Табаки из книги «Маугли» Редьярда Киплинга.

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заявила, что в США не воспринимают на свой счёт критику, которая прозвучала в ходе послания Путина.

В 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин заявил о пренебрежении нормами международного права, скатывании к однополярному миру во главе с США, а также раскритиковал деятельность ОБСЕ.