Турецкий спецназ начал военную операцию на севере Ирака

https://static.news.ru/photo/d86dfa4a-a50f-11eb-a48e-96000091f725_660.jpg Фото: BirlikNET/facebook.com

Турецкие спецподразделения принимают участие в военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической организацией в Турции) на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в Twitter.

Отмечается, что военная операция против РПК началась ещё накануне, когда по позициям боевиков в Ираке были нанесены авиаудары. Предыдущий раз боевые действия против РПК на севере Ирака велись турецкими военными в феврале этого года. Тогда были задействованы 50 самолётов, вертолёты и БПЛА, а также группы спецназа.

Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году Абдуллой Оджаланом, отбывающим в настоящее время пожизненное заключение в Турции, где организация также признана террористической. РПК принимают активное участие в боевых действиях в районах традиционного проживания курдов — на севере Сирии и Ираке.

В середине апреля в результате ракетной атаки на военную базу Башика вооружённых сил Турции на севере Ирака погиб военный. Ранее также сообщалось о ракетном обстреле военного лагеря турецких ВС в Иракском Курдистане, а также аэродрома в городе Эрбиль