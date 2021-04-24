Турецкий спецназ начал военную операцию на севере Ирака

Турецкие спецподразделения принимают участие в военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК, признана террористической организацией в Турции) на севере Ирака. Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в Twitter.
Отмечается, что военная операция против РПК
Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году Абдуллой Оджаланом, отбывающим в настоящее время пожизненное заключение в Турции, где организация также признана террористической. РПК принимают активное участие в боевых действиях в районах традиционного проживания курдов — на севере Сирии и Ираке.
В середине апреля в результате ракетной атаки на военную базу Башика вооружённых сил Турции на севере Ирака погиб военный. Ранее также сообщалось о ракетном обстреле военного лагеря турецких ВС в Иракском Курдистане, а также аэродрома в городе Эрбиль