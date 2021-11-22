Турецкий политолог выразил разочарование позицией Анкары по Крыму

Выражать несогласие с присоединением Крыма к России стоит, когда это нужно, например на саммитах НАТО, заявил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал изданию Lenta.ru. Сейчас же заявления по теме Украины произносятся в Турции «по пять раз в день, словно намаз», считает он. Унал также выразил мнение, что в случае российско-украинской войны Турция должна быть нейтральной, так как она не является заинтересованной стороной в этом конфликте.

Мы не должны принимать участие в войне Запада против России. Мы не должны превращаться в американский форпост для противостояния России. Потому что угрозы Турции исходят от других членов НАТО, а не от Москвы, — сказал Хасан Унал.

Он добавил, что Турция не несёт ответственности за вероятное использование Украиной купленных у неё дронов Bayraktar против России. Унал объяснил, что после продажи оружия оно перестало быть турецким.

Все торгуют оружием и ракетами — вот Россия продала нам ЗРК С-400, — напомнил политолог.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что продолжит поддерживать «Крымскую платформу», направленную на восстановление контроля Украины над Крымом. Он подчеркнул, что позиция Анкары по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Крыма останется неизменным и будет активно продвигаться на всех международных площадках.