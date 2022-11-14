Турецкий политолог усомнился в причастности курдов к теракту в Стамбуле Турецкий политолог Дюрре: предположение о причастности курдов к теракту является поверхностным

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Предположение о причастности курдов к теракту в Стамбуле является непрофессиональным и очень поверхностным как по курдской тематике, так и по внутриполитическим процессам в Турции, таким мнением с NEWS.ru поделился турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, в последнее время Партия справедливости и развития [создателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган] сближается с курдами. Собеседник добавил, что сейчас в Турции предвыборная обстановка, и любой инцидент сильно влияет на настроения людей и на их отношение к власти.

Кто это может быть? Во-первых, особенно в российской прессе, муссировалось мнение, что это курды. Это непрофессионально, это очень поверхностно и по курдской проблематике, и по внутриполитическим процессам в Турции. В последнее время наоборот — сближение Партии справедливости и развития с курдами, — пояснил Дюрре.

Эксперт также указал, что накануне теракта лидер прокурдской «Демократической партии народов» Демирташ был вывезен спецрейсом из тюрьмы для встречи с больным отцом, а за неделю до ЧП прошли переговоры между представителями прокурдской партии и партией Эрдогана. Собеседник пояснил, что в связи со всем вышеперечисленным становится не ясно, для чего курдам идти на такой шаг.

Ранее на сайте МВД Турции появилась публикация, в которой сообщается, что теракт на туристической улице Истикляль в центре Стамбула совершила гражданка Сирии, которая приехала из Кобани и связана с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. По данным ведомства, задержанная сама призналась, что приказ на совершение теракта получила от РПК.