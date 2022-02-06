«Там яма, пропасть»: в Турции предупредили о грядущей «смерти» НАТО

Расширение НАТО на восток приведёт к смерти североатлантического альянса. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек. По его мнению, таким будет следствие визита президента России Владимира Путина в Турцию и Китай.

На самом деле расширение альянса является угрозой для самого НАТО, приведет к его «смерти». Там яма, пропасть для НАТО. Визиты Путина в Китай и Турцию — это своего рода «могила» для НАТО, поэтому он исторически важен, — заявил Перинчек.

Ранее в интервью он отмечал, что расширение НАТО на восток является угрозой не только для России, но также для Турции, Китая и Ирана. политик отмечал, что визит Путина в Пекин и Анкару представляет собой «дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на мир и взаимопонимание».

Это некий месседж того, что Россия, Турция, Китай и Иран действуют вместе. Только эти четыре страны способны предотвратить расширение НАТО на восток. Расширение НАТО на восток является угрозой России, Турции, Ирану и Китаю, — сказал генсек партии Vatan.

Также Догу Перинчек заявил, что поставки Анкарой беспилотников Bayraktar Украине — большая ошибка. Это оружие будет использовано в итоге против самой Турции.