Турецкий политик рассказал, почему Украина и Грузия не попадут в НАТО

Принять в состав НАТО Украину и Грузию сейчас руководители Альянса не могут, так как это грозит конфликтом США с Россией. А в это время американцы и так находятся в противостоянии с Китаем, заявил заместитель генсекретаря Партии справедливости и развития Турции Мустафа Хамарат. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

У США уже есть средства для создания военных баз в Грузии и на Украине. Но если они включат эти государства в НАТО, перспектива горячего конфликта с Россией поднимется до неуправляемых уровней. США не могут себе этого позволить в условиях, когда они одновременно пытаются справиться и с угрозой Китая, — сказал Мустафа Хамарат.

Именно поэтому он считает невозможным вступление Украины и Грузии в Альянс в нынешних условиях. Политик добавил, что изначально НАТО — это военный блок, созданный против Советского Союза.

Ранее заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов армии США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия — это «главная и самая неизбежная» военная угроза для Соединённых Штатов Америки. Он добавил, что в арсенале РФ имеется порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок.