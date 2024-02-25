Турецкий политик назвал причину возможного начала третьей мировой войны Унвер Сель: попытка Украины вернуть Крым развяжет третью мировую войну

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Попытка военной интервенции Украины в отношении Крыма развяжет третью мировую войну, заявил РИА Новости председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, политик Унвер Сель. При этом он подчеркнул, что у полуострова в 2014 году не было иной альтернативы, кроме как стать частью России.

Украина не должна рассматривать вариант военной интервенции против Крыма. Это явно означает третью мировую войну. <...> Крым получил самоопределение и был присоединен к России в 2014 году в результате демократического референдума. Позиция Крыма в международной политике ясна. Попытки вынести это на обсуждение бесполезны. Вопрос был закрыт с 2014 года и больше никогда не открывался, — сказал Сель.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Таким образом он исключил только оборонительную стратегию. Говоря об обстановке в Черном море, политик «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что он имеет в виду.

Украинский лидер также отметил, что Киев работает над тем, чтобы лишить российские самолеты преимущества в небе. Он добавил, что наличие артиллерии и дальнобойности — это ключевые вещи для сил обороны.