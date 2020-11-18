16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Турецкий парламент одобрил отправку войск в Азербайджан

21:28, 17 ноября 2020 1 305
Фото: TBMM/facebook.com

Парламент Турции одобрил указ президента страны Реджепа Тайпа Эрдогана об отправке войск на территорию Азербайджана.

Согласно документу, турецкие войска отправятся в Азербайджан на год, передаёт телеканал NTV.

Инициативу главы государства поддержали как представители правящей Партии справедливости и развития, так и депутаты оппозиционных Народно-республиканской партии, Партии националистического единства и Хорошей партии.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии совместного заявления глав России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. По его словам, российская сторона сейчас не видит каких-либо попыток «переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео