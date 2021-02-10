Турецкий министр назвал условие регистрации «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/7ec0fc22-6bc6-11eb-a331-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr via imago-images.de/Global Look Press

Фармацевтический регулятор Турции зарегистрирует разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» в случае, если результаты токсикологического исследования препарата окажутся положительными.

Об этом заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Он добавил, что после регистрации Турция может начать производить «Спутник V» на собственных мощностях.

Мы ведём переговоры с разными странами и компаниями, особенно с теми, которые готовы нам предоставить вакцины до апреля. Изначально мы сфокусировались на трёх вакцинах: российской, китайской и вакцине, которая разработана турецкими учёными. У российской вакцины «Спутник V» были недостатки по токсикологии. Но мы продолжаем работать по ней, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций рассказали о подписании соглашения с ведущим турецким производителем лекарств о совместном производстве «Спутника V». Турция по условиям договора сможет экспортировать вакцину.

«Спутник V» уже получил одобрение на использование от регуляторов 24 стран. Последним на данный момент государством, разрешившим использовать препарат, стал Бахрейн, сообщал NEWS.ru. Препарат можно будет применять в королевстве в экстренных случаях.