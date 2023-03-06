Турецкий МИД вызвал американского посла из-за ситуации в Сирии

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МИД Турции

В МИД Турции вызвали американского посла в Анкаре Джеффа Флейка, сообщил РИА Новости информированный источник в дипломатических кругах. По его словам, претензии турецкой стороны связаны с визитом главы Комитета начальников штабов ВС США, генерала Марка Милли на военную базу в Сирии. Посещение базы прежде не было анонсировано.

Посол США в Анкаре Джефф Флейк был вызван сегодня в МИД по поводу визита начальника штаба США Марка Милли в северо-восточную Сирию 4 марта 2023 года, были потребованы объяснения по поводу этого визита, — рассказал источник.

По его словам, генерал планировал дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Кроме того, он намеревался оценить меры по защите американских военных в Сирии.

Ранее лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек говорил, что США намерены организовать «кровавую бойню» в Турции в период всеобщих выборов. По его словам, Вашингтон рассматривает Анкару в качестве пешки, о чем свидетельствуют в том числе и публикации в американской прессе.

До этого сообщалось, что 49,8% жителей Турции проголосовали бы за Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье. Второе место занял лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, который получил бы 21,7% голосов.