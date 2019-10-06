https://static.news.ru/photo/2c006e46-e832-11e9-8ba0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

МИД Турции вызвал для дачи объяснений заместителя посла США. Поводом для приглашения стал лайк в Twitter, поставленный от имени аккаунта посольства записи с призывом к отставке главы Партии национального движения (ПНД) Турции Девлета Бахчели.

Американская дипмиссия уже извинилась за инцидент, назвав произошедшее ошибкой, сообщает РИА Новости . Однако извинения не удовлетворили турецкие власти и они потребовали дальнейших разъяснений.

ПНД состоит в политическом альянсе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Как ранее писал News.ru, социальная сеть Facebook отключила счётчик лайков для пользователей из Австралии.