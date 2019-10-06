МИД Турции вызвал для дачи объяснений заместителя посла США. Поводом для приглашения стал лайк в Twitter, поставленный от имени аккаунта посольства записи с призывом к отставке главы Партии национального движения (ПНД) Турции Девлета Бахчели.
Американская дипмиссия уже извинилась за инцидент, назвав произошедшее ошибкой, сообщает
ПНД состоит в политическом альянсе с правящей Партией справедливости и развития (ПСР), возглавляемой президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Как ранее писал News.ru, социальная сеть Facebook отключила счётчик лайков для пользователей из Австралии.
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