Турецкий МИД обвинил США и Россию в невыполнении обязательств по Сирии

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Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о невыполнении Соединенными Штатами Америки и Россией обязательств по выводу курдских сил из нескольких районов Сирии. Он также отметил, что Вашингтон не выполнил условия 90-дневного плана по Манбиджу, что будет обсуждаться в ходе запланированного на 17 января визита Чавушоглу в США, передает ТАСС.

В ходе моего визита в США мы поговорим о Сирии. Потому что они (представители США. — NEWS.ru) продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны. Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили и США, и Россия. Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены, — заявил он.

Речь идет об отдельно заключенных в 2019 году договоренностях Анкары с Москвой и Вашингтоном. Тогда Вооруженные силы Турции приступили к выполнению военной операции «Источник мира», направленную против вооруженных формирований курдов на севере Сирии.

Согласно договоренностями с Москвой было условлено, что российская сторона отведет курдские формирования от пограничных территорий, а также совместно с турецкими военными будет осуществлять патрулирование этой зоны. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, однако контроль за ситуацией фактически осуществлялся российской военной полицией.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов.