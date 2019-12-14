https://static.news.ru/photo/382a64ea-1f7f-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и США нарушили договорённость по выводу отрядов курдской милиции с территорий, граничащих со страной. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Reuters.

Он сообщил, что российская и американская стороны дали обещание вывести боевые группы курдов с территории около границы Турции и Сирии.

Они заявляли, что террористов на этой территории не будет, но они там всё ещё есть, — привели слова Реджепа Тайипа Эрдогана в РБК.

Турецкий лидер полагает, что боевые группы курдов, расположившиеся на севере Сирии, торгуют нефтью с правительством Башара Асада. Также турецкий лидер заявил, что отряды курдов тесно сотрудничают с Рабочей партией Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Турция закроет авиабазу Инджирлик в том случае, если США введут санкции против турецкой стороны. Отмечается, что Турция готова закрыть базу Куреджик, где развёрнуты элементы европейской системы ПВО.