Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о его планах. Лидер государства намерен посетить Брюссель из-за проблем с миграцией беженцев.
Наш президент планирует посетить Брюссель с однодневным рабочим визитом 9 марта, —
передаётРИА Новости.
Ранее турецкая сторона заявила о намерении открыть свои границы с ЕС, чтобы не сдерживать беженцев. По мнению греческих властей, Турция намеренно толкает беженцев на нелегальный переход границы.
NEWS.ru информировал ранее, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган связался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он настоял на пересмотре соглашения по беженцам.
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