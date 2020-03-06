https://static.news.ru/photo/6503e418-5fe5-11ea-8a88-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила о его планах. Лидер государства намерен посетить Брюссель из-за проблем с миграцией беженцев.

Наш президент планирует посетить Брюссель с однодневным рабочим визитом 9 марта, — передаёт РИА Новости.

Ранее турецкая сторона заявила о намерении открыть свои границы с ЕС, чтобы не сдерживать беженцев. По мнению греческих властей, Турция намеренно толкает беженцев на нелегальный переход границы.

NEWS.ru информировал ранее, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган связался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он настоял на пересмотре соглашения по беженцам.