Турецкий катер обстрелял судно береговой охраны Кипра

Турецкий катер произвёл четыре выстрела по судну береговой охраны Кипра. Инцидент произошёл на северо-западе острова. Об этом сообщает CNA.

Небольшой корабль морской полиции Кипра с тремя с силовиками на борту около 03:00 по местному времени обнаружил турецкий катер, который находился в 11 морских милях от порта Като Пиргос. Им оказалось судно береговой охраны Турции.

Как только турки обнаружили корабль морской полиции Кипра, они стали преследовать его и открыли огонь для устрашения. После этого катер турецкой береговой охраны гнался за кипрским катером до входа в рыбацкий порт Като Пиргос.

Представитель Минобороны Кипра Христоса Пиериса назвал произошедшее непростым инцидентом. По его словам, оперативный центр национальной гвардии собирает информацию об инциденте, чтобы принять меры. В беседе с журналистами RIK он пояснил , что Кипр патрулирует прибережные районы чтобы справиться с потоками мигрантов, которые прибывают из Турции.

Кипр с 1974 года разделён на две части. В них проживают греческая и турецкая общины. В 1983 году в одностороннем порядке турками-киприотами было объявлено о создании Турецкой республики Северного Кипра, её признали только в Турции.

Как ранее писал NEWS.ru, Турция рассматривает возможность разыграть историю с С-400 ротив своих региональных союзников. Анкару заподозрили в намерении развернуть российские средства ПВО неподалёку от Кипра и Греции.