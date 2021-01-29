Турецкие военные прибыли в Агдам для работы в мониторинговом центре

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Турецкие военнослужащие, которые будут работать в совместном мониторингом центре в Агдаме, прибыли в Азербайджан, рассказал 30 января представитель Министерства обороны республики Вагиф Даргяхлы. Он добавил, что контингент уже находится в Агдаме.

Сотрудник ведомства отметил, что российские военные также уже находятся в Азербайджане для взаимодействия с коллегами из Анкары, передаёт ТАСС со ссылкой на Баку.

Сегодня начинает работу совместный российско-турецкий мониторинговый центр, созданный в рамках совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении [Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна]. Турецкие военные, которые будут нести службу в этом центре, прибыли в Азербайджан, — отметил Даргяхлы.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Азербайджан начал создание местных исполнительных и других государственных органов власти на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под его контроль. Согласно распоряжению главы правительства республики Али Асадова, до 1 марта в министерства экономики и финансов должны быть направлены предложения, касающиеся необходимых для этого средств