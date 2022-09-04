Турецкие СМИ заявили о лицемерии Европы в адрес России Evrensel: затруднив выдачу виз россиянам, Евросоюз лицемерно опускает «железный занавес»

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Восхваляющий первого президента СССР Михаила Горбачева за снятие «железного занавеса» Евросоюз сам опускает его, отменив для россиян упрощенную процедуру выдачи виз. Об этом пишет турецкое издание Evrensel.

Те, кто еще вчера говорил, что у граждан СССР не было свободы передвижения, сегодня по политическим соображениям отнимают это право российских граждан, — говорится в материале издания.

Там отмечается, что ЕС не удалось запугать Россию санкциями, принятыми в ответ на начало спецоперации на Украине. Более того, европейцы сами понесли ущерб от собственных ограничений, в частности стали расти цены на топливо и электроэнергию. Турецкое издание полагает, что и отмена виз также негативно скажется на положении дел Европы, поскольку она перестала представлять континент, где каждый путешествует легко и просто.

ЕС не остается ничего, кроме как лицемерить, разглагольствуя о свободе передвижения, — резюмирует издание.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. В совместном заявлении стран подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в Шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.