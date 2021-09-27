В Турции заявили, что итоги встречи Эрдогана и Путина могут удивить

Переговоры президента Турции Реджепа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите в Сочи 29 сентября могут закончиться «сюрпризом». Об этом сообщает турецкое издание Milliyet. По словам автора, от визита Эрдогана в Россию ожидают многого, в особенности в вопросах, которые касаются Сирии.

Издание упоминает прозвучавшие накануне заявления турецкого президента о «важных решениях» касательно двусторонних отношений, а также о намерении прибегнуть к сотрудничеству с «третьей стороной» в вопросах поставок оружия.

По мнению автора, не исключено, что Эрдоган вернётся к вопросу о закупках у России ЗРК С-400 и истребителей Су-35 или Су-57.

Вспоминая, как президент Эрдоган во время своего визита в Москву осматривал вместе с Путиным кабину Су-57, так или иначе, можно подумать, что решения, которые будут приняты, могут быть связаны с этими вопросами, — отмечается в статье.

Автор также прогнозирует, что турецкий лидер может передать через Москву предупреждение Дамаску относительно действий Башара Асада в Идлибской зоне.

Ранее американский журнал The National Interest назвал предполагаемые темы обсуждения Эрдогана и Путина. По данным издания, ключевыми вопросами на встрече станут авиаудары в Идлибе, закупка С-400 и прошедшие выборы в Госдуму.