https://static.news.ru/photo/c981f5dc-2d4b-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Stevens-Line/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько подозреваемых задержали в Турции после побега экс-главы Nissan Карлоса Гона из Японии, сообщили представители МВД республики.

По предварительным данным, в руках полиции оказались семь человек, среди них четыре пилота частного воздушного судна, передаёт телеканал NTV.

Побег Карлоса Гона из Японии готовился почти в течение месяца. В итоге находившемуся под домашним арестом бывшему топ-менеджеру удалось на частном самолёте покинуть дом в Токио, который контролировался судом. Из-под наблюдения его вынесли наёмники, в чехле от музыкального инструмента.

Гон, имеющий также гражданство Франции и Бразилии, на родине, в Ливане, уже назван национальным героем. Между Бейрутом и Токио не заключено договоров о выдаче преступников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон собирается провести пресс-конференцию в Бейруте 8 января. Он может назвать имена японских менеджеров, которые мешали ему укрепить альянс и «свели с ним счёты». На пресс-конференции Гон намерен представить материал, касающийся судопроизводства в Японии, который может заинтересовать международные организации по защите прав человека.